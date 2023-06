Rússia afirma ter repelido ofensiva ucraniana na região de Zaporizhzhia (ministro)

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, disse que suas tropas repeliram uma ofensiva na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, nesta quinta-feira.

"Hoje (quinta-feira) às 01h30 (19h30 de quarta no horário de Brasília) da manhã na área de Zaporizhzhia, o inimigo tentou romper nossa defesa com (...) até 1.500 homens e 150 veículos blindados", disse Shoigu em uma afirmação. "O inimigo foi bloqueado e está recuando com graves perdas", acrescentou.

