Presidente do West Ham confirma que Declan Rice não continuará no clube

Menos de 24 horas depois da conquista do título da Liga Conferência, o presidente do West Ham, David Sullivan, confirmou nesta quinta-feira (8) que o meia inglês Declan Rice, capitão da equipe, não continuará no clube.

"Prometemos deixá-lo sair. Ele colocou na cabeça que quer sair e, quando chegar o momento, continuará seu caminho e nós deveremos procurar um substituto", declarou Sullivan à emissora TalkSport.

"Não é algo que queríamos. Oferecemos 230 mil euros (R$ 1,2 milhão na cotação atual) semanais de salário há um ano e meio, mas ele recusou. Não podemos segurar um jogador que não quer ficar", acrescentou o dirigente.

O West Ham foi campeão a Liga Conferência na quarta-feira, ao derrotar a Fiorentina na final por 2 a 1, e quebrou um jejum de títulos que vinha desde 1980.

Por outro lado, a venda de Rice, valorizado depois da conquista europeia, pode ser muito boa para os cofres do clube londrino.

"Acho que as ofertas vão começar a chegar a partir de hoje. Três ou quatro clubes já mostraram interesse", revelou Sullivan.

Segundo a imprensa inglesa, Arsenal, Manchester United e Bayern de Munique estão interessados na contratação do jogador. A transferência pode ultrapassar os 100 milhões de euros (R$ 525 milhões).

