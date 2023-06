PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COLÔMBIA CUBA PAZ: Governo da Colômbia e ELN adiam assinatura de cessar-fogo em 24h

AMLAT EXPORTAÇÕES: Exportações da América Latina cresceram apenas 2,9% no primeiro trimestre (BID)

FRANÇA ATAQUE: Homem fere seis pessoas em ataque com faca na França

=== COLÔMBIA CUBA PAZ ===

HAVANA:

Governo da Colômbia e ELN adiam assinatura de cessar-fogo em 24h

A cerimônia em que seria assinado o acordo de cessar-fogo temporário entre o governo colombiano e os guerrilheiros do ELN, que negociam em Havana e havia sido anunciada para esta quinta-feira (8), foi adiada um dia, informaram as partes.

(Cuba Colômbia conflito guerrilha diplomacia, 500 palavras, já transmitida)

=== AMLAT EXPORTAÇÕES ===

WASHINGTON:

Exportações da América Latina cresceram apenas 2,9% no primeiro trimestre (BID)

As exportações da América Latina e do Caribe aumentaram 2,9% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre do ano, em comparação com 16,4% no mesmo período de 2022, informou o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) nesta quinta-feira.

(Latam comércio economia exportações, 400 palavras, a ser transmitida)

=== FRANÇA ATAQUE ====

ANNECY:

Homem fere seis pessoas em ataque com faca na França

Um refugiado sírio armado com uma faca espalhou o terror nesta quinta-feira (8) em um parque de Annecy, nos Alpes franceses, onde feriu seis pessoas, incluindo quatro crianças pequenas, antes de ser preso.

(França infância polícia, 652 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTIAGO:

Chile e as chaves para sua nova política de lítio e cobre

O governo do esquerdista Gabriel Boric, que busca recursos para seus ambiciosos programas sociais no Chile, traçou uma nova política de mineração que desperta especial interesse no futuro do lítio, também chamado de ouro branco, vital na transição para a energia limpa.

(Chile mineração política, 600 palavras, a ser transmitida)

MONTREAL:

Fumaça de incêndios florestais no Canadá encobre Nova York

Tendo se tornado o epicentro dos incêndios florestais que assolam grande parte do Canadá, a província de Quebec aguarda impacientemente a chegada de reforços internacionais para combater o incêndio, enquanto a fumaça dos 150 incêndios chega aos Estados Unidos.

(EUA Canadá clima incêndio governo política, 573 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Trump é alvo de investigação por documentos sigilosos da Casa Branca

Donald Trump foi informado pela Justiça federal dos Estados Unidos que está sendo investigado pessoalmente pela gestão de arquivos sigilosos da Casa Branca, um novo desafio para o ex-presidente dos Estados Unidos, que aspira a um novo mandato em 2024.

(EUA justiça política, 634 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia afirma ter repelido ofensiva ucraniana na região de Zaporizhzhia

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, disse que suas tropas repeliram uma ofensiva na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, nesta quinta-feira (8).

(conflito Rússia Ucrânia, acompanhamento)

LUXEMBURGO:

UE discute difícil reforma do sistema de asilo

Os ministros do Interior dos países da União Europeia (UE) têm, nesta quinta-feira (8), difíceis negociações em Luxemburgo sobre a reforma do sistema de asilo, matéria sobre a qual persistem claras divergências, apesar das intermináveis negociações.

(UE diplomacia refugiados migração, 475 palavras, já transmitida)

ROMA:

Papa Francisco descansa após operação no abdômen

O papa Francisco, de 86 anos, iniciou uma convalescença de vários dias nesta quinta-feira (8) após sua operação de hérnia abdominal em um hospital de Roma, o que levanta questões sobre sua saúde.

(religião Vaticano papa saúde, 552 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento das semifinais do Mundial Sub-20

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

