Papa Francisco passou a noite bem após operação

O papa Francisco, de 86 anos, teve uma boa noite no hospital Gemelli, em Roma, depois de passar por uma cirurgia de hérnia abdominal, informou o Vaticano nesta quinta-feira (8).

"A noite correu bem, haverá mais informações no final da manhã", disse o serviço de imprensa da Santa Sé em um breve comunicado.

O pontífice argentino foi submetido a uma operação de três horas sob anestesia geral na quarta-feira para remover dolorosas "aderências" na parede abdominal resultantes de uma operação de cólon em abril de 2021.

Seu cirurgião Sergio Alfieri disse que foi uma operação "benigna" que não deixará sequelas e destacou que o papa não sofre de outras patologias.

Agora terá que descansar vários dias no décimo andar da Policlínica Gemelli, conhecida como o "hospital dos papas", no mesmo quarto que João Paulo II usou em várias ocasiões.

Todas as audiências foram canceladas até 18 de junho.

No final de março, o pontífice já estava internado no hospital Gemelli com uma infecção respiratória que exigiu tratamento com antibióticos.

Francisco sofre de problemas de saúde recorrentes desde sua eleição em 2013 e tem dores crônicas no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas ou com o auxílio de uma bengala.

