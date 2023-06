Países da UE obtêm acordo sobre reforma do sistema de asilo

Os países da União Europeia alcançaram um acordo nesta quinta-feira (8) para reformar o sistema de asilo do bloco, depois de um dia de difíceis negociações, anunciou a ministra de Migração da Suécia, Maria Malmer Stenergard.

O acordo abre caminho para as negociações com o Parlamento Europeu, com vistas à adoção da reforma antes das eleições europeias de junho de 2024.

