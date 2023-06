Manchester City desbanca Real Madrid como clube mais valioso da Europa

O Manchester City desbancou o Real Madrid como o clube mais valioso da Europa, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-feira (8), dois dias antes de o time do técnico Josep Guardiola enfrentar a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões.

O relatório Football Benchmark estabelece um ranking dos 32 principais clubes do continente europeu em função de uma série de critérios, que incluem condição financeira, valor de elenco e relevância no mercado de transmissões.

O City é o primeiro da lista com um valor estimado de 4,07 bilhões de euros (R$ 21,40 bilhões na cotação atual), superando os 4,00 bilhões de euros (R$ 21,04 bilhões) do Real Madrid, segundo colocado.

O clube espanhol ostentou o posto de mais valioso da Europa nos últimos quatro anos.

Em relação à lista do ano passado, o Manchester City subiu cinco posições, principalmente graças aos resultados financeiros do exercício 2021-2022, aponta o relatório.

O terceiro lugar no ranking é do Manchester United, com 3,93 bilhões de euros (R$ 20,65 bilhões), à frente de Liverpool e Bayern de Munique.

