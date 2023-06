Liverpool anuncia contratação do meia argentino Alexis Mac Allister

O Liverpool anunciou nesta quinta-feira (8) a contratação do meia argentino Alexis Mac Allister, do Brighton.

O jogador "foi aprovado nos exames médicos e chegou a um acordo para se tornar a primeira contratação dos 'Reds' nesta janela de transferências", escreveu o clube em comunicado.

Segundo a imprensa inglesa, Mac Allister, campeão do mundo com pela Argentina em 2022, assinou um contrato de cinco temporadas com o Liverpool, em uma transferência no valor de 55 milhões de euros (R$ 290 milhões na cotação atual).

O argentino, de 24 anos, foi um dos destaques da grande temporada do Brighton, que terminou o Campeonato Inglês na sexta colocação e se classificou para a Liga Europa da próxima temporada.

"Foi um ano fantástico para mim, com o Mundial e com o que conseguimos com o Brighton, mas agora já é o momento de pensar no Liverpool", disse Mac Allister.

"Quero estar em forma desde o primeiro dia da temporada, então fechar tudo agora foi positivo", concluiu.

hap-jw/hpa-gj/mcd/cb