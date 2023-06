Itália despacha Coreia do Sul (2-1) e vai enfrentar o Uruguai na final do Mundial Sub-20

A Itália venceu a Coreia do Sul por 2 a 1 nesta quinta-feira (8) e vai enfrentar o Uruguai na final do Mundial Sub-20.

A joia italiana Cesare Casadei voltou a brilhar no estádio Diego Armando Maradona, em La Plata (Argentina), ao abrir o placar para a 'Azzurra' com um belo chute da entrada da área aos 14 minutos do primeiro tempo.

Os sul-coreanos chegaram ao nove minutos depois com Lee Seung-Won, de pênalti, mas aos 41 do segundo tempo, Simone Pafundi saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória da Itália em uma cobrança de falta magistral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta é a primeira vez que os italianos chegam a uma final de mundial da categoria.

"É um resultado histórico para nós. Somos a única seleção da Itália que chegou à final, então estamos muito felizes", disse na entrevista coletiva pós-jogo o técnico italiano, Carmine Nunziata.

O adversário da 'Azzurra' na decisão será o Uruguai, que já foi finalista em 1997 e 2013, mas ainda não levantou o troféu.

Mais cedo, a 'Celeste' bateu por 1 a 0 a seleção de Israel, que tinha eliminado o Brasil nas quartas de final.

A final do Mundial Sub-20 acontece no próximo domingo, também em La Plata, às 18h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 14h30, Israel e Coreia do Sul entram em campo para a disputa do terceiro lugar.

das/ma/cb