Irmãs Williams compram equipe da liga de golfe virtual de Tiger Woods

As estrelas do tênis Serena e Venus Williams serão donas da primeira equipe da TGL, a nova liga de golfe virtual desenvolvida por Tiger Woors e o norte-irlandês Rory McIlroy.

A Los Angeles Golf Club (LAGC) será a primeira das seis equipes que farão parte da TGL, criada a partir de uma parceria entre o circuito PGA e a empresa de tecnologia esportiva TMRW Sports, fundada por Woods e McIlroy.

A nova liga terá jogos por equipes que vão aliar alta tecnologia e ação ao vivo em um campo personalizado no estado da Flórida (Estados Unidos) e será transmitida na TV nas noites de segunda-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira temporada vai começar em janeiro de 2024 com seis equipes de três jogadores do PGA cada uma, que vão disputar 15 partidas de 18 buracos na primeira fase, antes dos playoffs na pós-temporada.

Além das irmãs Williams, a LAGC também tem entre seus proprietários o empresário Alexis Ohanian, criador da rede social Reddit e marido de Serena.

"Vemos grandes oportunidades de aproveitar a tecnologia para aproximar o golfe de seus aficionados", declarou Ohanian.

"Uma parte importante da LAGC é tornar o golfe nosso, para todos, e eu não poderia estar mais animada para moldar o futuro deste esporte com a minha família", escreveu no Twitter Serena Williams, que está grávida de seu segundo filho com Ohanian.

js-gbv/ol/cb