Empresa dos pais da princesa de Gales faliu, deixando uma dívida de US$ 3,2 milhões

O negócio familiar que tornou milionários os pais da princesa de Gales, Catherine, esposa do príncipe William, faliu em maio deixando dívidas de 2,6 milhões de libras (3,2 milhões de dólares, 157,1 milhões de reais na cotação atual), segundo um relatório de especialistas em insolvência.

As contas não pagas da Party Pieces, uma empresa de artigos para festas por correspondência fundada por Carole e Michael Middleton em 1987, incluem mais de 612.000 libras em impostos (3,7 milhões de reais na cotação atual).

Carole Middleton, de 68 anos, lançou o negócio depois de procurar ideias para o aniversário de cinco anos de sua filha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa cresceu ao longo dos anos gerando lucros significativos. Em 2012, os Middletons compraram uma mansão no oeste de Londres perto da propriedade real de Windsor por 4,7 milhões de libras (28,7 milhões de reais na cotação atual).

Catherine, então simplesmente conhecida como Kate Middleton, trabalhou para a Party Pieces como designer de sites e fotógrafa antes de seu casamento em 2011 com William, o filho mais velho do rei Charles III e agora herdeiro do trono.

Mas depois de sofrer as consequências da covid-19, no início deste ano os fornecedores não pagos ameaçaram com ação judicial contra a empresa. Em maio, ocorreu um concurso de credores e ela foi vendida ao empresário britânico James Sinclair por uma quantia não revelada.

A Party Pieces foi "profundamente afetada pelos efeitos da pandemia e subsequentes restrições às reuniões sociais", disse Will Wright, do grupo de gerenciamento Interparty Advisory. Seu relatório afirmava que faltavam 2,59 milhões de libras (15,8 milhões de reais na cotação atual) para a empresa saldar todas as suas dívidas.

har-acc/zm/aa