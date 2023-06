Direto do fundo do mar: ONU divulga fotos vencedoras de concurso sobre oceanos

Todos os anos a ONU realiza um concurso de fotografias; desta vez, o tema da competição foi "Planeta Oceano: as marés estão mudando"; veja fotos vencedoras

Em homenagem a data “Dia Mundial dos Oceanos”, comemorada nesta quinta-feira, 8, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou o resultado do concurso anual de fotografias deste ano, que tem parceria com a Oceanic Global e o é tema “Planeta Oceano: as marés estão mudando”.

No concurso, havia seis categorias de fotografias a serem concorridas: “Colocando o oceano em primeiro lugar”, “O Maravilhoso Mundo das Marés”, “Oceano é vida”, “Grandes e pequenas faces subaquáticos”, “Paisagens subaquáticas do mar” e "Sem Tempo a Perder".

Cada categoria concorreu com milhares de inscrições. Confira os vencedores:



Sem Tempo a Perder ("No Time To Waste")



Álvaro Herrero foi o campeão na categoria No Time to Waste ("Sem Tempo a Perder") Crédito: Álvaro Herrero/ONU

Alvaro Herrero, fotógrafo espanhol, foi o vencedor na categoria “Sem Tempo a Perder” com o registro de uma baleia-jubarte com uma boia presa na cauda em estado de decomposição. A imagem propõe uma reflexão sobre o impacto humano na morte lenta e desgastante dos animais do mar.

Colocando o Oceano em Primeiro Lugar (“Putting the Ocean First”)

O fotógrafo de Israel, Tom Shlesinger, venceu a categoria Putting the Ocean First ("Colocando o Oceano em Primeiro Lugar") Crédito: Tom Shlesinger/ONU

Tom Shlesinger, fotógrafo israelense, foi o vencedor na categoria “Colocando o oceano em primeiro lugar” com o registro de uma tartaruga-de-pente próximo ao Mar Vermelho, em um berçário de corais.

O animal presente na foto é de uma das menores espécies de todas as tartarugas marinhas.

O Maravilhoso Mundo das Marés (“The Wonderful World of Tides”)

O estadunidense Chris Gug foi vencedor na categoria The Wonderful World of Tides ("O Maravilhoso Mundo das Marés") Crédito: Chris Gug/ONU

Chris Gug, fotógrafo estadunidense, foi o vencedor na categoria “O Maravilhoso Mundo das Marés” com o registro da beira do mar.

“O litoral mais bonito e poderoso, onde as ondas maciças batiam diretamente na areia, formando belos barris explodindo energicamente diretamente na praia”, afirmou Gug à ONU.

Oceano é vida (“Ocean is Life”)

Shane Gross foi o vencedor na categoria Ocean is Life ("Oceano é Vida") Crédito: Shane Gross/ONU

Shane Gross, fotógrafo canadense, foi o vencedor na categoria “Oceano é Vida” com o registro de uma mãe e seu filho colhendo ouriços-do-mar para sua família na maré baixa em uma pradaria de ervas marinhas em Bali, na Indonésia.

O lugar é um habitat natural importante para a segurança alimentar, biodiversidade, proteção contra tempestades e pesca.



Grandes e Pequenas Faces Subaquáticas (“Big & Small Underwater Faces”)



O fotógrafo estadunidense Glenn Ostle foi o vencedor na categoria Big and Small Underwater Faces ("Grandes e Pequenas Faces Subaquáticas") Crédito: Glenn Ostle/ONU

Glenn Ostle, fotógrafo estadunidense, foi o vencedor na categoria “Grandes e pequenas faces subaquáticas" com um registro feito no México de um leão-marinho diante de um cardume de peixes.

O habitat é conhecido como Mar de Cortez e abriga a maior colônia reprodutiva de leões marinhos da Califórnia.



Paisagens Marítimas Subaquáticas (“Underwater Sea Scapes”)

O fotógrafo suiço Andy Schmid foi o vencedor na categoria Underwater Seascapes ("Paisagens Marítimas Subaquáticas") Crédito: Andy Schmid/ONU

Andy Schmid, fotógrafo suíço, foi o vencedor na categoria “Paisagens Marítimas Subaquáticas" com registro de uma orca fêmea dividindo uma bola de isca de arenque enquanto mergulhava.

“Testemunhar orcas se alimentando de arenque usando a chamada técnica de alimentação em carrossel é muito emocionante”, disse Schimid.



