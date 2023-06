Comunicado do Business Wire :Parse Biosciences

A Parse Biosciences, fornecedora líder em soluções de sequenciamento de célula única acessíveis e escaláveis, anunciou hoje o lançamento do CRISPR Detect, que permite telas agrupadas de CRISPR em célula única em escala sem precedentes.

A detecção agrupada de CRISPR em massa tem sido uma ferramenta valiosa para entender a função do gene em uma escala de genoma. A adição da resolução de célula única a telas agrupadas de CRISPR emparelha perturbações de genes individuais com fenótipos ricos de expressão de transcriptoma completo. Esta abordagem ampliou os recursos da detecção agrupada de CRISPR para entender os tipos celulares de células perturbadas e quantificar alterações na expressão gênica, redes regulatórias, vias de sinalização e outras assinaturas complexas. No entanto, as aplicações e a escala destes estudos foram limitadas pelo rendimento e pelo custo da tecnologia de RNA-seq de célula única baseada em gotículas.

O CRISPR Detect leva a escala da tecnologia Parse Evercode existente para a detecção de CRISPR de célula única, permitindo aos usuários emparelhar perturbações e perfis de transcrição em até 1 milhão de células em um único experimento. Esta escala expandirá as aplicações da detecção de CRISPR de célula única, especialmente na descoberta de medicamentos, onde o custo limitou seu uso a estudos de validação específicos.

"Estamos entusiasmados em fornecer o CRISPR Detect para a comunidade de células únicas", afirmou Charlie Roco, PhD, diretor de Tecnologia da Parse Biosciences. "Esperamos ansiosamente as respostas de nossos clientes de acesso antecipado sobre a possibilidade de telas em escala genômica e o potencial de expandir o uso da detecção de CRISPR de célula única na descoberta de medicamentos."

A Parse também está anunciando a ampla disponibilidade de UDIs (índices duplos exclusivos) para todos os produtos Evercode. Os UDIs melhoram a qualidade dos dados de sequenciamento e permitem que mais bibliotecas de sequenciamento Evercode sejam analisadas juntas.

O CRISPR Detect e os UDIs serão o destaque de um próximo webinar, em 15 de junho, às 9h (hora do Pacífico). Para mais informações, acesse https://parse.bio/3IFc8CR.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 50 milhões em capital e agora é usada por quase 1.000 clientes no mundo todo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture e uma solução de análise de dados.

A sede da Parse Biosciences está no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle (EUA), onde recentemente inaugurou um espaço de 3.160 metros quadrados e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

Contato

Jay Roberts, SRPR [email protected] | 917.696.2142

