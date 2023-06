Comunicado do Business Wire :Mary Kay

A Mary Kay está comemorando a Semana dos Oceanos reafirmando décadas de parceria com a The Nature Conservancy (TNC) para apoiar a conservação dos oceanos e a proteção dos recifes de corais. Os recifes de corais, muitas vezes conhecidos como as florestas tropicais dos mares, cobrem menos que 1% da superfície terrestre, mas suportam 25% de toda a vida marinha e mais de um bilhão de pessoas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230608005584/pt/

Dr. Elizabeth McLeod, The Nature Conservancy's Global Oceans Director, conducting research in Ulong Channel, Palau as part of the Super Reefs project, a collaborative effort to discover the secrets of "super reefs" with support from Mary Kay. (Credit: © Kip Evans/CCC Marketing)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como as estratégias tradicionais de conservação dos recifes não têm sido suficientes para conter a perda global de recifes, a Mary Kay, uma signatária dos UN Global Compact Sustainable Ocean Principles, está apoiando especialistas da TNC, Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) e Universidade de Stanford, uma vez que essas entidades lideram um esforço colaborativo para descobrir os segredos dos "super recifes" - uma comunidade diversificada de corais em um sistema de recifes mais resistente ou resiliente aos danos causados pelas ondas de calor - em um esforço para prever, comprovar e proteger recifes de corais essenciais.

O contínuo apoio da Mary Kay aos programas Global Oceans and Super Reefs permite aos pesquisadores avaliar a saúde dos recifes, identificar a possível localização dos super recifes e discutir oportunidades para melhorar o manejo de recifes localmente. Essas informações ajudarão a orientar os esforços de restauração e conservação. As atuais áreas de interesse do trabalho com os super corais incluem Havaí, Palau, Indonésia, Ilhas Marshall, Bahamas, República Dominicana e Belize.

"Como todos os rios e afluentes, a maioria das coisas boas do nosso mundo levam aos oceanos", disse Deborah Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay Inc. "A Mary Kay está trabalhando com parceiros como The Nature Conservancy para proteger os mais valiosos recursos da Terra". A água limpa e saudável não é essencial apenas para nossos negócios - é essencial para a vida em todo lugar".

"A TNC está comprometida com a conservação de 4 bilhões de hectares de oceanos até 2030, e estamos agradecidos pela ajuda que a Mary Kay oferece para alcançarmos essa meta fundamental. A forte parceria com governos, empresas sem fins lucrativos, empresas e comunidades locais é fundamental para nosso sucesso", disse a Dra. Lizzie Mcleod, Diretora da Global Oceans da TNC.

Este ano, a Mary Kay também irá continuar com seu apoio ao Coastal Wetlands, no Texas, o estado onde surgiu a marca de beleza. Em 2023, a TNC continuará trabalhando com foco nos objetivos de seu projeto de três anos:

-- identificar áreas prioritárias de zonas alagadas para proteção e restauração em mais de 27 mil quilômetros de costa ao longo do Golfo do México,

-- produzir um Plano de Ação para Restauração e Conservação de Zonas Costeiras para os três ecossistemas de carbono azul do Texas - manguezais, restingas e ervas marinhas - incluindo o mapeamento de áreas para as quais esperamos que zonas úmidas migrem no futuro devido às mudanças climáticas,

-- avaliar a viabilidade dos mercados de carbono azul para apoiar as necessidades de manejo de zonas úmidas a longo prazo no Texas, e

-- identificar um local dinâmico de zona úmida na costa que possa ser estabelecido como um "laboratório vivo" para compartilhar técnicas de conservação, explorar compensações de carbono e destacar a importância desses importantes ecossistemas.

Em 1990, a Mary Kay e a TNC anunciaram sua parceria. Os esforços de conservação da Mary Kay começaram próximo ao seu local de origem, focando na proteção e preservação dos recursos naturais do Texas. Nos últimos 33 anos, o apoio da Mary Kay aumentou para centenas de projetos em parceria com a TNC, incluindo trabalhos em oceanos e restauração de recifes de corais ao redor do mundo. Por meio de sua parceria com a TNC, a Mary Kay também aumentou a liderança feminina na conservação marinha de modo a apoiar programas que aumentam a igualdade de gênero nos esforços de conservação.

Sobre a Mary Kay

Ontem. Agora. Sempre. Uma das opositoras originais de "tetos de vidro", Mary Kay Ash fundou sua sonhada marca de beleza no Texas em 1963 com um objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho floresceu, tornando-se uma empresa global com milhões de membros de força de vendas independente em mais de 35 países. Por 60 anos, a oportunidade de Mary kay capacitou mulheres, que definiram seu próprio futuro por meio da educação, aconselhamento, promoção e inovação. A Mary Kay dedica-se a investir na ciência por trás da beleza e na fabricação de produtos inovadores de cuidados com a pele, maquiagem, suplementos nutricionais e fragrâncias. A May Kay acredita na preservação do nosso planeta para as futuras gerações, na proteção das mulheres impactadas pelo câncer e violência doméstica e no incentivo para que os jovens sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram, e LinkedIn, ou siga-nos no Twitter.

Sobre The Nature Conservancy

A The Nature Conservancy é uma organização global de conservação dedicada a preservar as terras e águas das quais toda a vida depende. Orientada pela ciência, criamos soluções inovadoras e in loco para os desafios mais difíceis, para que a natureza e as pessoas possam prosperar juntas. Estamos combatendo as mudanças climáticas, conservando terras, águas e oceanos a uma escala sem precedentes, promovendo a sustentabilidade de alimentos e água, e ajudando a tornar as cidades mais sustentáveis. Trabalhando em 76 países e territórios - usamos uma abordagem colaborativa que envolve as comunidades locais, governos, setores privados e outros parceiros. Para saber mais, acesse www.nature.org ou siga @nature_press no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230608005584/pt/

Contato

Mary Kay Inc. Comunicações Corporativas marykay.com/newsroom 972,687,5332 or [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.