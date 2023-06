Comunicado do Business Wire :Citi

O Citi Global Wealth Investments divulgou hoje seu relatório de Perspectivas de Riqueza para a Metade do Ano de 2023 - Oportunidades no Horizonte: Investir em Meio a uma Economia em Desaceleração.Este relatório semestral apresenta as perspectivas do Citi Global Wealth sobre como os investidores devem abordar os desenvolvimentos na economia mundial, mercados e geopolítica.

Embora 2023 tenha sido repleto de eventos extraordinários, o Citi Global Wealth vê o restante do ano como uma oportunidade. Estamos em uma "recessão contínua" em que partes da economia dos EUA estão crescendo enquanto outras se contraem. À medida que a inflação diminui lentamente após um período de rápidas altas nas taxas do Fed, o grupo acredita que é imperativo manter os portfólios investidos. Embora a atual estratégia de alocação de ativos permaneça defensiva, o Citi Global Wealth vê inúmeras oportunidades para ajustar seus portfólios ao longo do tempo, à medida que o Fed muda de aumentos das taxas de juros para cortes.

Acreditamos que os mercados atuais levarão a uma recuperação potencialmente significativa em 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Embora o mercado de baixa mais amplo ainda não tenha terminado, vemos melhorias significativas de avaliação em certos setores que oferecem a nossos clientes o potencial de investir em ativos geradores de renda mais altos e oportunidades de crescimento a longo prazo", disse David Bailin, Diretor de Investimentos no Citi Global Wealth. "Nossa perspectiva de riqueza para o restante de 2023 e para 2024 sugere que os clientes podem se beneficiar mais de um retorno ao que chamamos de 'investimento principal', portfólios totalmente investidos que passam da defesa para o ataque, de mais títulos para mais ações, de foco nos EUA para foco internacional. Somos a favor de investir em ações selecionadas fora dos EUA, identificando valor nos mercados dos EUA, ao ampliar a exposição a ações de tecnologia e crescimento, e enfatizar investimentos alternativos e crédito privado para investidores adequados com um horizonte de tempo mais longo."

Os Títulos Estão de Volta: Sustentando a Renda com o Pico das Taxas

O Citi Global Wealth acredita que é hora de atuar no espaço de renda fixa. Os investidores que possuem investimentos a curto prazo podem procurar estender sua renda ao estender a duração. Há também muitas oportunidades potenciais para diversificar os portfólios de títulos, aumentar a duração, diversificar o risco e obter rendimentos potencialmente mais altos. E o crédito privado pode acrescentar um rendimento significativo à medida que os bancos se retraem. O melhor de tudo é que os títulos agora irão fornecer benefícios de diversificação que perderam temporariamente em 2022.

Exposição à Diversidade Cambial

O dólar dos EUA (USD) subiu por uma década até 2022 e viu um impulso do aperto excessivo do Fed, além de choques de energia referentes à guerra na Ucrânia. O aumento do dólar inflacionou acentuadamente os portfólios com viés doméstico dos EUA quanto aos portfólios com outras moedas. As ações dos EUA subiram para 63% do valor de mercado mundial em 2022.

Como o BCE e outros bancos centrais mantêm as taxas estáveis em 2024 enquanto o Fed relaxa, pode haver oportunidades de os clientes diversificarem para ativos não em USD, buscando melhorar os retornos dos investidores na próxima década.

"O dólar dos EUA forte significa que podemos comprar ativos fora dos EUA a preços profundamente deflacionados", disse Steven Wieting, Economista Chefe e Estrategista Chefe de Investimentos do Citi Global Wealth. "Embora esperemos ralis periódicos do dólar dos EUA, no fim veremos um dólar enfraquecendo, tornando a exposição cambial mais crítica. Além da exposição cambial, estamos privilegiando títulos de qualidade, como títulos de longa duração para compensar uma possível ampliação do spread de crédito e ações defensivas com ênfase em produtores de dividendos e empresas com balanços fortes. À medida que preparamos os portfólios para o pivô do Fed no fim de 2023, buscamos que as ações de crescimento líderes do setor cheguem ao fundo antes das cíclicas."

Tendências Imparáveis

As "Tendências Imparáveis" do Citi Global Wealth são forças mundiais transformadoras que podem informar mudanças nos portfólios de clientes.

As Perspectivas de Riqueza para a Metade do Ano de 2023 definem as seguintes tendências:

-- Digitalização - IA generativa é o início de (outra) revolução tecnológica: A rápida adoção da IA abre as portas para oportunidades de investimento significativas no ecossistema

-- Segurança Energética: Oportunidades inusitadas em um ciclo energético atípico: Eventos mundiais e o aumento das energias renováveis estão remodelando o panorama energético

-- G2 - Colocar os interesses de segurança nacional à frente da cooperação econômica: A intensificação da tensão EUA-China cria desafios e oportunidades para investidores

-- Investimento em Longevidade: A demanda por saúde continua crescendo mais rápido do que a economia mundial, comprovando o crescimento não cíclico dos portfólios

Veja o relatório completo de Perspectivas de Riqueza para a Metade do Ano do Citi Global Wealth

Sobre o Citi Global Wealth

O Citi Global Wealth é uma plataforma integrada de gestão de patrimônio que oferece uma solução total de patrimônio a clientes em todo o processo patrimonial, com consultoria e execução integradas em seus ativos e passivos. O Citi Global Wealth atende pessoas com patrimônio líquido ultraelevado e escritórios familiares através do Citi Private Bank, opera em segmentos afluentes e de alto patrimônio líquido mediante o Citigold® e o Citigold Private Client, bem como capta a gestão de patrimônio no local de trabalho por meio do Global Wealth at Work. O Citi Global Wealth proporciona aos clientes uma plataforma líder de estratégias de investimento, que oferece investimentos tradicionais e alternativos, estratégias de contas gerenciadas e orientação de investimentos a todos os clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230608005799/pt/

Contato

Mídia: América do Norte: Jamie Letica América Latina: Denise Rockenbach APAC: Harsha Jethnani

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.