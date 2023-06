Atentado em funeral de governador deixa 11 mortos no Afeganistão

Pelo menos 11 pessoas morreram nesta quinta-feira (8), e 30 ficaram feridas, em um ataque a uma mesquita no norte do Afeganistão durante o funeral de um governador morto em um atentado suicida na última terça - anunciou o Ministério do Interior.

"Hoje, por volta das 11h, os inimigos do Islã detonaram explosões na mesquita de Nabawi na cidade de Faizabad (...) em um momento no qual uma grande quantidade de compatriotas participava da cerimônia em homenagem a Nisar Ahmad Ahmadi", governador da província de Badakhshan, informou a mesma fonte.

O ministério condenou a "brutalidade dos inimigos miseráveis".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A segurança melhorou drasticamente no Afeganistão desde o retorno dos talibãs ao poder em agosto de 2021, após a retirada das tropas americanas. A presença do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) continua, no entanto, sendo uma ameaça.

O grupo EI assumiu a responsabilidade pelo atentado suicida que matou Ahmadi na terça-feira, quando um carro cheio de explosivos colidiu com o veículo em que ele viajava. O motorista de Ahmadi também morreu no ataque, e seis pessoas ficaram feridas.

abh-est/jt/an/mb/tt/aa