West Ham vence Fiorentina por 2 a 1 e conquista Liga Conferência

O West Ham conquistou a Liga Conferência da Uefa ao vencer a Fiorentina por 2 a 1 na final disputada nesta quarta-feira (7) em Praga, na República Tcheca.

O argelino Saïd Benrahma, abriu o placar de pênalti para o time inglês (62') e Giacomo Bonaventura empatou para a 'Viola' pouco depois (67'). Mas quando parecia que haveria uma prorrogação, Jarrod Bowen marcou o gol do triunfo dos 'Hammers' (90').

"Claro que sonhava em marcar, mas marcar o gol da vitória e no último minuto... É o que a gente sempre diz que quer fazer", disse emocionado Bowen (26 anos) após o jogo.

"E também fazer isso na frente desses torcedores. Achei que fosse chorar. Estou muito feliz", acrescentou Bowen, que admitiu ter disputado "o melhor jogo da minha carreira".

"Tínhamos um sonho, não fizemos nossa melhor temporada, inclusive eu, mas depois de dar isso aos torcedores agora... estou nas nuvens!", insistiu.

Este é o primeiro título continental do clube inglês em 58 anos. A única taça europeia presente até então na galeria do clube londrino era a Recopa de 1965. A outra final continental que disputou, também da extinta Recopa, foi perdida para o Anderlecht, em 1976.

O West Ham, que terminou a Premier League na decepcionante 14ª posição, não conquistava um título desde a FA Cup de 1980, em que venceu a decisão contra o Arsenal.

Além do título, o clube londrino, que sucede à Roma na lista de campeões da terceira mais importante competição europeia de clubes, conquista uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

O jogo foi interrompido por alguns minutos no meio do primeiro tempo devido ao arremesso de objetos das arquibancadas. Um deles acertou a cabeça de Cristiano Biraghi, causando um ferimento.

Antes do jogo já haviam ocorrido confrontos entre torcedores dos dois times nas ruas de Praga, resultando em três feridos leves e 16 detenções, apesar de centenas de policiais terem sido mobilizados na capital tcheca.

Depois de um primeiro tempo típico de final, com excesso de rigor tático e poucas chances de gol, e que só foi alterado por um gol de Luka Jovic para a Fiorentina anulado por impedimento do atacante sérvio, a partida se abriu na segunda etapa.

O time inglês saiu na frente com um pênalti convertido pelo argelino Saïd Benrahma (62). Cinco minutos depois, os italianos empataram com um chute cruzado de dentro da área do meia Giacomo Bonaventura.

A 'Viola' teve uma grande oportunidade de virar com um chute de Rolando Mandragora que passou perto da trave e, quando parecia que a prorrogação era inevitável, Paquetá lançou em velocidade para Jarrod Bowen, que se livrou dos marcadores e chutou na saída do goleiro italiano Pietro Terracciano (90').

A Fiorentina, com a derrota, segue com apenas um título continental conquistado, a Recopa de 1961, e quatro finais perdidas na Taça dos Campeões Europeus (1957), Recopa (1962), Copa da Uefa (1990) e agora a Liga Conferência (2023).

