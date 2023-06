Trump é alvo de investigação por documentos sigilosos, dizem promotores dos EUA

Promotores dos Estados Unidos informaram aos advogados do ex-presidente Donald Trump que ele está sendo investigado por sua manipulação de documentos sigilosos após deixar a Casa Branca, sinalizando que o magnata poderia ser acusado neste caso, relataram os veículos de imprensa na noite desta quarta-feira (7).

A notificação veio do escritório do conselheiro especial Jack Smith, de acordo com o The New York Times, a CNN e outros meios de comunicação. Essa é a indicação mais clara até o momento de que os promotores estão se aproximando de uma acusação contra o ex-presidente, que já enfrenta acusações em outro caso.

O Times, citando "duas pessoas familiarizadas com o caso", informou que não estava claro quando a equipe de Trump foi informada de que ele era alvo da investigação.

Um advogado especial nomeado pelo procurador-geral Merrick Garland vem investigando um conjunto de documentos sigilosos que Trump havia guardado em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, após deixar a Casa Branca.

O FBI apreendeu cerca de 11.000 páginas em agosto, durante a execução de um mandado de busca, e Trump pode enfrentar acusações de obstrução à justiça após meses de resistência para que os documentos fossem recuperados.

"Ninguém me disse que estou sendo acusado, e não deveria ser, porque não fiz NADA de errado", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social, nesta quarta-feira, em resposta aos relatos da imprensa.

Na segunda-feira, veículos de imprensa dos Estados Unidos também informaram que os advogados de Trump, John Rowley, James Trusty e Lindsey Halligan, se reuniram com promotores do Departamento de Justiça.

