Serhiy Rebrov é o novo técnico da seleção da Ucrânia

O ex-atacante Serhiy Rebrov foi anunciado nesta quarta-feira (7) pela Associação Ucraniana de Futebol (UAF) como novo técnico da seleção do país.

"É uma nova etapa na história do futebol ucraniano. Um momento diferente porque a nova página será escrita durante a lei marcial, em um período especial do nosso país", declarou o presidente da UAF, Andriy Pavelko, em referência à guerra que acontece na Ucrânia desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

Reblov substitui o técnico Ruslan Rotan e seu contrato vai até 30 de julho de 2026, depois da Copa do Mundo de Estados Unidos, Canadá e México.

Sua estreia no comando da seleção ucraniana será em um amistoso contra a Alemanha no dia 12 de junho, antes dos jogos pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 contra Macedônia do Norte (16 de junho) e Malta (19 de junho).

Depois de se aposentar como jogador, Rebrov teve sua primeira experiência como técnico no Dínamo de Kiev (2014-2017), onde foi duas vezes campeão ucraniano.

Depois, treinou Al-Ahli (Arábia Saudita), Ferencvaros (Hungria), e Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), clube do qual se despediu na semana passada.

