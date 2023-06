Presidente de Belarus indulta russa presa há dois anos

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, concedeu um indulto à cidadã russa Sofia Sapega, detida desde a interceptação, há dois anos, de um avião que transportava um jornalista bielorrusso dissidente - anunciaram autoridades russas nesta quarta-feira (7).

De acordo com a agência estatal bielorrussa Belta, Sofia foi liberada da colônia penal de Gomel, onde se encontrava detida, e entregue a uma delegação russa chefiada por Oleg Kojemiako, governador da região de Primorye, no distrito do Extremo-Oriente, de onde ela é originária.

"Nossa compatriota Sofia Sapega se beneficiou de uma oportunidade única para recomeçar sua vida. Está livre depois da chamada que fiz ao presidente bielorrusso", confirmou Kojemiako no Telegram, publicando um vídeo em que ambos aparecem.

Sofia foi presa em 23 de maio de 2021, depois que um avião de combate bielorrusso desviou um voo da Ryanair que transportava ela e seu companheiro, Roman Protasevich, de Atenas, na Grécia, para Vilnius, na Lituânia. O episódio gerou protesto internacional e sanções.

Um ano depois, ela foi condenada a seis anos de prisão, após um julgamento a portas fechadas.

Protasevich, cidadão bielorrusso, era, no momento de sua prisão, editor-chefe do meio de comunicação de oposição Nexta, que teve um papel fundamental no movimento de protesto contra a reeleição de Alexander Lukashenko em agosto de 2020, considerada fraudulenta.

