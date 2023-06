PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL INDÍGENAS: STF retoma julgamento do marco temporal

BRASIL TÊNIS: Bia Haddad avança para as semifinais de Roland Garros

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Milhares de civis retirados de zonas inundadas após destruição de represa na Ucrânia

PAPA OPERAÇÃO: Papa Francisco será operado em Roma por risco de obstrução intestinal

=== BRASIL INDÍGENAS ===

BRASILIA:

Confira o que está em jogo no julgamento do marco temporal pelo STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta quarta-feira (7), o julgamento do marco temporal, crucial para os povos indígenas, pois poderia pôr em xeque a demarcação de centenas de terras ancestrais, consideradas uma barreira contra o desmatamento.

(Brasil meio ambiente indígenas direito minoria, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== BRASIL TÊNIS ===

PARIS:

Bia Haddad vence tunisiana Ons Jabeur e vai às semifinais de Roland Garros

A tenista brasileira Bia Haddad, número 14 do mundo, se classificou para as semifinais de Roland Garros ao vencer um complicado duelo contra a tunisiana Ons Jabeur nesta quarta-feira (7).

(BRA FRA WTA 2023 tênis)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KHERSON:

Milhares de civis retirados de áreas inundadas após destruição de represa na Ucrânia

Equipes ucranianas e unidades russas resgataram nesta quarta-feira (7) milhares de civis das áreas inundadas após a destruição da represa de Kakhovka, em uma área controlada pela Rússia no sul da Ucrânia, que teme uma catástrofe humanitária e ecológica.

(Ucrânia conflito Rússia guerra, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== PAPA OPERAÇÃO ===

ROMA:

Papa Francisco passará por cirurgia de emergência por risco de obstrução intestinal

O papa Francisco, 86 anos, será operado em caráter de emergência e sob anestesia geral nesta quarta-feira (7) à tarde em Roma, devido ao risco de obstrução intestinal, anunciou o Vaticano.

( Vaticano religião Papa saúde, 550 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Setor privado ganha espaço em Cuba

Uma série de pequenas lojas toma conta de Havana, a expressão mais visível do espaço que a empresa privada tem ganhado em Cuba. As chamadas 'pymes', autorizadas desde 2021, tornam os comércios estatais cada dia mais vazios.

(Cuba inflação política empresas economia)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Comissão Europeia apresenta agenda para renovar relações com países da CELAC

A Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia (UE), apresentou nesta quarta-feira (7) uma nova estratégia para "recalibrar e renovar" as relações com os países da América Latina e do Caribe, a pouco mais de um mês da primeira reunião de cúpula entre os blocos em oito anos.

(UE diplomacia política comércio CELAC, 470 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Príncipe Harry ataca tabloides no segundo dia de julgamento histórico

O príncipe Harry criticou nesta quarta-feira (7) um grupo de tabloides que ele acusa de "hackeamento telefônico" em "escala industrial" para obter informações ilegalmente, como parte de seu depoimento histórico à Justiça britânica.

(GB justiça mídia realeza, 680 palavras, já transmitida)

VIENA:

ONG Aldeias Infantis SOS acobertou casos de abuso sexual

Da América Latina à Ásia, a ONG internacional Aldeias Infantis SOS acobertou inúmeros casos de violência sexual e de corrupção desde a década de 1980 - revela um relatório publicado nesta quarta-feira (7).

(Áustria maus-tratos fraude corrupção infância ONG, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

CAIRO:

Violência sexual como arma de guerra no Sudão

Zeinab fugia da guerra na capital sudanesa em busca de segurança quando se viu imobilizada no chão, com um fuzil apontado para o peito, enquanto um paramilitar a estuprava.

(Sudão conflito Mulheres, 870 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

OCDE eleva previsões de crescimento mundial, mas alerta para novos riscos

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE) revisou e anunciou nesta quarta-feira (7) um leve aumento das previsões de crescimento mundial para 2023, mas advertiu que a economia ainda tem um "longo caminho" para a recuperação, apesar da pausa na inflação e da recuperação da economia chinesa.

(OCDE economia macroeconomia, 620 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Exportações chinesas caem, mas comércio com a Rússia atinge pico

As exportações da China registraram contração em maio, afetadas pela frágil recuperação da segunda maior economia mundial, mas o volume do comércio com a Rússia atingiu o nível mais elevado desde o início da invasão da Ucrânia.

(China comércio Rússia economía diplomacia, 610 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

OSLO:

Kerry: 10 bilhões de habitantes na Terra é insustentável

Com quase 10 bilhões de seres humanos em 2050, o crescimento demográfico mundial é insustentável em sua forma atual - advertiu o enviado especial americano para o clima, John Kerry

(EUA consumo demografia clima Noruega ONU economia agricultura alimentação, 570 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento da final da Liga Conferência entre Fiorentina e West Ham United.

