Monaco anuncia brasileiro Thiago Scuro como novo diretor esportivo

O Monaco anunciou nesta quarta-feira (7) a chegada do brasileiro Thiago Scuro como novo diretor esportivo do clube, no lugar do inglês Paul Mitchell.

Thiago, que estava no Bragantino desde 2018, terá a "missão de controlar a política esportiva e o departamento esportivo do clube a partir de 1º de julho", segundo comunicado do time do Principado.

Em quatro anos no 'Massa Bruta', o dirigente ajudou a equipe paulista a sair da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e a levou até a final da Copa Sul-Americana em 2021.

Antes de se desligar em definitivo do Monaco, Paul Mitchel ainda vai participar da escolha do novo treinador da equipe, após a demissão do belga Philippe Clement no último domingo.

O Monaco terminou o Campeonato Francês na sexta posição e não se classificou para nenhuma copa europeia na próxima temporada.

