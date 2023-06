Inter cede empate ao Nacional no fim e desperdiça chance de avançar na Libertadores

O Internacional e o Nacional do Uruguai empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (7), no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela quinta rodada do Grupo B da Copa Libertadores-2023. Alan Patrick abriu o placar para os gaúchos aos 63 minutos de jogo e Bruno Damiani empatou na reta final (88') para a equipe uruguaia.

Era um duelo decisivo: se os brasileiros vencessem, se classificariam diretamente para as oitavas de final.

Se o triunfo fosse do Nacional, o clube uruguaio ficaria muito perto da vaga. Mas tudo foi adiado.

O jogo começou muito equilibrado, com uma leve superioridade dos tricolores uruguaios, no controle do território e levando mais perigo, liderados em campo por um Diego Zabala muito atuante e inteligente.

Aos 10 minutos, Santiago Ramírez recebeu um passe longo de Diego Polenta na área e seu chute foi defendido pelo goleiro John, bem posicionado. Foi a chance mais clara do Nacional nos primeiros 45 minutos.

O Inter acertou seu posicionamento, acionou seus atacantes e no meio do primeiro tempo passou a dominar.

Passados 30 minutos, o goleiro do Nacional e da seleção uruguaia, Sergio Rochet, brilhou ao bloquear um chute à queima-roupa de Jhonny. O meia brasileiro estava adiantado, mas a defesa foi excepcional.

o duelo ficou mais animado. Pedro Henrique, um pesadelo para a defesa local, quase abriu o placar em duas ocasiões, mas Yonatan Rodríguez e depois Rochet afastaram.

O início do segundo tempo foi vertiginoso, com ataques dos dois lados e novas defesas de Sergio Rochet.

E aos 62 minutos o visitante teve sua recompensa: em um rápido contra-ataque que pegou a defesa do Nacional mal posicionada, Pedro Henrique tocou para Alan Patrick, que com um chute certeiro desta vez superou Rochet.

O Nacional reagiu, impulsionado por Francisco Ginella, que havia acabado de entrar, e aos 71 minutos Ramírez quase empatou.

Mas o Inter ainda dominava e fazia Rochet brilhar ainda mais.

Aos 80 minutos, o estádio prendeu a respiração: um cruzamento do ataque tricolor acertou claramente a mão de Wanderson na área.

O árbitro argentino Darío Herrera marcou o pênalti, mas após consulta ao VAR anulou devido a uma infração anterior do atacante. Um balde de água fria para o Nacional e o Gran Central Parque Central lotado.

Mas a torcida pôde vibrar depois: em uma falta, a bola foi cruzada para a área, e Bruno Damiani, que havia acabado de entrar, marcou de cabeça (88').

Com este resultado, o Colorado lidera a chave com 9 pontos, seguido do Nacional, que tem 8.

A quinta rodada se completa nesta quinta-feira com a partida entre o Metropolitanos, último e sem pontos conquistados, e o Independiente Medellín, terceiro colocado com 7 pontos, em Caracas.

