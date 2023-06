Inter cede empate ao Nacional no fim (1-1) e desperdiça chance de avançar na Libertadores dg/ma/aam

O Internacional de Porto Alegre e o Nacional do Uruguai empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira, no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela quinta rodada do Grupo B da Copa Libertadores-2023. Alan Patrick abriu o placar para os gaúchos aos 63 minutos de jogo e Bruno Damiani empatou na reta final (88') para a euipe uruguaia.

Com este resultado, o Colorado lidera a chave com 9 pontos, seguido do Nacional, que tem 8.

A quinta rodada se completa nesta quinta-feira com a partida entre o Metropolitanos, último e sem pontos conquistados, e o Independiente Medellín, terceiro colocado com 7 pontos, em Caracas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dg/cl/aam