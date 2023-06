Índia diz que falha de sinalização causou acidente ferroviário

Acidente que envolveu colisão com três composições deixou pelo menos 280 mortos. Premiê indiano promete punir responsáveis.O ministro de Ferrovias da Índia, Ashwini Vaishnaw, apontou neste domingo (04/06) que uma falha no sistema de intertravamento ou sinalização automática foi responsável pela colisão de três trens que deixou pelo menos 280 mortos e quase 900 feridos na sexta-feira. "O problema está relacionado ao intertravamento eletrônico", disse Vaishnaw à agência de notícias indiana ANI. "Já foi identificada a causa do acidente e também identificados os responsáveis. Neste momento os nossos esforços se concentram na restauração" das linhas ferroviárias, acrescentou o ministro, sem adiantar mais detalhes sobre o acidente. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse no sábado que os culpados serão severamente punidos. Ao menos 280pessoas morreram e quase 900 ficaram feridas no acidente aconteceu por volta das 19h20 (hora local) de sexta-feira no distrito de Balasore, na região de Odisha. Um relatório preliminar já havia indicado que uma falha de sinalização havia levado um trem de passageiros em alta velocidade a mudar de trilho e bater em um trem de carga que estava parado. Logo depois, outro trem de passageiros, também em alta velocidade, acabou atingindo os vagões descarrilados das duas outras composições. Concluídos ontem os trabalhos de busca e resgate de possíveis sobreviventes, e após a remoção dos corpos do local, as autoridades continuam empenhadas em restabelecer a circulação ferroviária no local do acidente. "Todos os 21 vagões que viraram e descarrilaram foram removidos. A área agora está sendo limpa de eixos, rodas e outros componentes", disse a divisão sudeste da Indian Railways em um comunicado. As autoridades anunciaram um dia de luto no estado e uma indenização de mais de US$ 12 mil para as famílias dos mortos, cerca de US$ 2.500 para os feridos graves e US$ 606 para os feridos leves. Por sua vez, membros da oposição têm exigido a renúncia do ministro de Ferrovias e apontado a falta de orçamento para a manutenção dos trilhos enquanto o governo indiano busca modernizar a malha com trens de médio porte de alta velocidade. A rede ferroviária indiana é, com uma extensão de 68 mil quilômetros, a quarta do mundo, atrás de Estados Unidos, Rússia e China. Conta com 21.650 trens e 7.349 estações em todo o país. jps (EFE, ots)