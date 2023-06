Incêndios no Canadá provocam suspensão de jogos de futebol e beisebol nos EUA

As ligas femininas de futebol e basquete e de beisebol suspenderam os jogos agendados para esta quarta-feira (7) no nordeste dos Estados Unidos devido à fumaça proveniente dos incêndios florestais do Canadá.

Mais de 100 milhões de pessoas estavam em alerta naquela área dos Estados Unidos, incluindo cidades como Nova York e Washington, devido aos níveis insalubres do ar. O vento carregou a fumaça da província canadense de Quebec, epicentro dos incêndios florestais que atingem grande parte do Canadá.

Diante dessa situação, a Major League Baseball adiou o jogo que os Yankees fariam em Nova York contra o Chicago Red Sox. O confronto foi transferido para quinta-feira, com as duas equipes se enfrentando em rodada dupla.

A liga também adiou o jogo na Filadélfia entre os anfitriões Phillies e o Detroit Tigers devido a problemas da qualidade do ar.

Outras competições esportivas adotaram medidas similares de precaução. Em Nova Jersey, o jogo que o Gotham FC deveria sediar contra o Orlando Pride na Women's Soccer League (NWSL) foi adiado para 9 de agosto devido a preocupações com a qualidade do ar na região metropolitana de Nova York.

"A segurança de nossas jogadoras, funcionários e torcedores é nossa maior prioridade", disse a NWSL em um comunicado. "Após consultar as operações da NWSL e a equipe médica, foi determinado que a partida não poderia ser disputada com segurança com base no índice de qualidade do ar previsto".

As medidas de precaução afetaram até eventos a serem realizados em ambientes fechados, como o jogo que seria disputado entre o New York Liberty e o Minnesota Lynx, da liga feminina de basquete (WNBA).

