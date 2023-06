Francisco, um papa idoso de saúde frágil

Internado nesta quarta-feira (7), devido a uma hérnia incisional, o papa Francisco é um homem de 86 anos com uma saúde frágil, que hoje se desloca em uma cadeira de rodas e que foi submetido a uma delicada cirurgia do cólon em julho de 2021.

O estado de saúde de Francisco piorou por seus problemas num joelho, quadro sobre o qual não há informação oficial, pelo qual o pontífice disse não querer ser operado.

Durante quase uma década, o mundo conheceu-o por sofrer de uma dor ciática crônica que o obrigava a mancar e que levou o papa a cancelar, várias vezes, sua presença em cerimônias oficiais, assim como a adiar viagens.

Mas, como escreveu o médico e jornalista argentino Nelson Castro no livro "La salud de los papas", Francisco mancava mais por causa de um pé chato do que pelo ciático.

Aos 21 anos, Francisco quase morreu de pleurisia, segundo seu biógrafo Austen Ivereigh, e por isso tiveram de retirar alguns cistos de seu pulmão em 1957. Nesse livro, ele relembrou esse episódio e confessou que entendia como se sentiam as pessoas que sofriam de coronavírus.

"Eles têm que lutar para respirar por respiradores artificiais", comentou, referindo-se à sua doença juvenil.

Em janeiro de 2021, Francisco foi vacinado contra a covid-19.

Por seus males, sabe-se que, quando era arcebispo de Buenos Aires, costumava ir a um acupunturista chinês pelas dores nas costas, contou seu biógrafo no jornal The Tablet Catholic.

Também sofreu de "cálculos biliares" e, em 2004, teve um problema cardíaco "temporário", devido a um leve estreitamento de uma artéria, ainda conforme seu biógrafo. Seus problemas hepáticos foram resolvidos com uma mudança na dieta.

Francisco, que foi líder dos jesuítas durante a brutal ditadura argentina dos anos 1970, também teve de recorrer ao apoio psicológico, com consultas uma vez por semana durante seis meses para lidar com sua ansiedade. No final, confessou que a enfrenta ouvindo música de Bach, ou tomando mate, a típica infusão argentina.

O papa geralmente vai para a cama às 21h, lê por quase uma hora antes de dormir por cerca de seis horas. Levanta-se por volta das 4h e sempre tira uma soneca de 45 minutos após o almoço.

Em julho de 2021, ele foi submetido a uma cirurgia de estenose diverticular envolvendo uma hemicolectomia esquerda, sob anestesia geral.

Foi uma intervenção cirúrgica para retirar uma parte do cólon e diminuir os problemas causados pelos divertículos, que são pequenas hérnias em sua parede.

Em uma entrevista em janeiro, deu a entender que os problemas do cólon haviam voltado.

Em abril de 2023, o papa foi internado no hospital Gemelli, devido a problemas respiratórios, e permaneceu três dias. Nesse período, foi tratado com antibióticos.

"Se tivéssemos esperado um pouco mais de horas, teria sido mais grave", reconheceu posteriormente em entrevista à rede Telemundo.

O papa argentino costuma falar de forma "livre e transparente" sobre seus problemas de saúde, tanto físicos quanto psicológicos. Apesar disso, o Vaticano continua mantendo o habitual secretismo e informa de forma vaga, o que gera dúvidas e questionamentos sobre as reais condições do sumo pontífice.

