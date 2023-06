Fluminense perde para o River (2-0), que segue vivo na Libertadores

O Fluminense perdeu por 2 a 0 nesta quarta-feira para o River Plate, que segue vivo na Copa Libertadores-2023, em jogo da quinta rodada do Grupo D, disputado no estádio Monumental, em Buenos Aires, diante de cerca de 85 mil espectadores.

Lucas Beltrán (49') abriu o placar e Esequiel Barco (90+7', de pênalti) garantiu a vitória dos 'Millonarios', que assim mantiveram as chances de classificação para as oitavas de final do torneio continental.

O River chegou aos 7 pontos, dois a menos que o líder Fluminense (9), superando The Strongest (6) e o peruano Sporting Cristal (4) que se enfrentam na noite desta quarta-feira, em La Paz, completando a quinta rodada.

O tricolor carioca vai receber o Sporting Cristal na sexta e última rodada na terça-feira, dia 27 de junho, enquanto o River jogará em casa com o The Strongest, a quem precisa derrotar para avançar às oitavas, fase em que sempre esteve presente desde 2015.

