EUA: secretário de Estado, Antony Blinken se encontra com príncipe herdeiro da Arábia Saudita

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou nesta terça-feira, 7, à Arábia Saudita para um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, em meio a tensas relações entre a Arábia Saudita e os EUA sobre fornecimento de petróleo bruto aos mercados globais. Biden também prometeu fazer da Arábia Saudita um "pária" por causa do assassinato do colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, em 2018.

Blinken se encontrou com o príncipe Mohammed nesta quarta-feira (7). Segundo o Departamento de Estado dos EUA, eles discutiram seu "compromisso compartilhado para promover a estabilidade, segurança e prosperidade no Oriente Médio e além".

A Arábia Saudita ainda depende dos EUA para garantir a segurança do Oriente Médio, já que as tensões sobre o programa nuclear do Irã nos últimos anos se espalharam em uma série de ataques. Ainda, Os países também vêm trabalhando em conjunto para tentar um cessar-fogo duradouro no Sudão, que tem sido difícil durante semanas de combates entre os militares e uma força paramilitar.

Blinken chegou a uma Arábia Saudita mais ansiosa para se envolver em assuntos internacionais, principalmente depois de se envolver em trocas de prisioneiros na guerra de Moscou contra a Ucrânia.

Questionado sobre Blinken trazer à tona questões de direitos humanos, incluindo a morte de Khashoggi, o subsecretário adjunto para Assuntos da Península Arábica, Daniel Benaim, disse a jornalistas na semana passada que "os direitos humanos são um pilar de como esta administração se envolve com países ao redor do mundo e nesta região". Benaim se recusou a discutir detalhes. Fonte: Associated Press.