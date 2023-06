Di María anuncia saída da Juventus

O argentino Ángel Di Maria, de 35 anos, anunciou sua saída da Juventus nesta quarta-feira (7), depois de uma temporada no clube.

"Chego ao final de uma etapa difícil e complicada, saio com a tranquilidade de ter dado tudo para ajudar o clube a continuar conquistando títulos, mas não foi possível. Saio com este gosto amargo de não ter conseguido, mas com a felicidade de levar muitos amigos desse vestiário maravilhoso do qual fiz parte", escreveu Di María em sua conta no Instagram.

"Obrigado a todos os meus companheiros por tanto carinho, que me deram sempre desde o primeiro dia. Eu me senti em casa, sempre. Um grande abraço a todos os juventinos pelo carinho de todos os dias. Levo vocês no coração", acrescentou o jogador.

Di María chegou à Juventus em julho do ano passado, depois de sete temporadas no Paris Saint-Germain. Pelo clube italiano, foram 40 jogos com oito gols marcados.

Agora livre para assinar com qualquer clube, o argentino foi especulado no futebol da Arábia Saudita, onde o Al-Nassr contratou Cristiano Ronaldo no ano passado e o Al-Ittihad anunciou a chegada de Karim Benzema na terça-feira.

