Corinthians perde para o Independiente Del Valle (3-0) e é eliminado da Libertadores

O Corinthians sofreu uma dura derrota de 3 a 0 para o Independiente del Valle nesta quarta-feira, em Sangolquí, vizinha a Quito, pela quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores-2023 e foi eliminado do torneio enquanto o time equatoriano avançou às oitavas de final.

O Del Valle venceu com dois gols de Michael Hoyos (aos 17 e 24 minutos) e um de Junior Sornoza (69') deixando o Timão sem chances de seguir na competição.

O time equatoriano chegou aos 9 pontos e está em segundo na chave, atrás do Argentinos Juniors (11), também classificado para as oitavas de final, enquanto Corinthians e o uruguaio Liverpool (ambos com 4) vão disputar a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Na sexta e última rodada do Grupo E, marcada para o dia 28 de junho, o Corinthians joga em casa contra o Liverpool enquanto o Independiente recebe o Argentinos Juniors.

