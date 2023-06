Comunicado do Business Wire :Protectoria Venture AS

A Protectoria Venture AS (https://protectoria.com/), juntamente com sua parceira local, PT Gimle Investment Group, assinou um acordo com a PT INTI (Persero) - empresa estatal que atua como consultora estratégica de confiança do governo central - que propõe uma infraestrutura de serviços de identidade digital descentralizada para entidades públicas, empresas e cidadãos na Indonésia.

Foto: Protectoria

As empresas se comprometem a cooperar exclusivamente para projetar, desenvolver e operar uma infraestrutura de identidade digital descentralizada capaz de atender a qualquer prestador de serviços de qualquer setor ou indústria em âmbito nacional. Os cidadãos poderão controlar seus próprios dados e ter acesso fácil e seguro a todos os tipos de serviços digitais da sociedade.

A Protectoria Venture fornecerá os serviços de identidade digital descentralizada com base na plataforma tecnológica da empresa com uma arquitetura que utiliza Self Sovereign Identity (SSI) e tecnologia blockchain- e disponibilizada como um serviço baseado na nuvem (IDaaS). A PT INTI(Persero) será a prestadora de serviços de confiança das entidades governamentais para qualquer empresa prestadora de serviços públicos e privados e usuários finais com base na nova lei de privacidade.

Estas empresas acreditam que a infraestrutura de identidade digital descentralizada será a escolha preferida das sociedades modernas, com o potencial de emergir como a espinha dorsal da economia digital, permitindo acelerar a inovação, fortalecer a concorrência e melhorar a proteção do consumidor.

Trond Lemberg, CEO da Protectoria Venture, comentou:

"Este é um grande reconhecimento da proeza tecnológica da Protectoria Venture baseada em SSI e proposta de negócios, combinando nossa experiência das sociedades digitalizadas escandinavas e a visão das principais instituições internacionais. Esperamos um forte crescimento nos próximos anos à medida que entramos no grande e crescente mercado indonésio de serviços de identidade digital com parcerias sólidas. Vemos várias aplicações de nossos serviços de identidade digital interoperáveis em toda a região da ASEAN [Associação de Nações do Sudeste Asiático], de acordo com o ASEAN Digital Masterplan 2025".

Edi Witjara, diretor executivo da PT INTI (Persero), destacou o seguinte:

"Somos muito ambiciosos com nossas intenções de ajudar a fornecer ao país uma infraestrutura digital que possa efetivamente blindar as transações, proteger a privacidade e facilitar a transformação digital da sociedade indonésia. Nossos parceiros aqui nos ajudarão no fornecimento de tecnologia e serviços de identidade de classe mundial, alinhados com as solicitações do governo indonésio e dos seus cidadãos ecom as visões das instituições internacionais de infraestrutura de identidade digital ideal".

Contato

Erik Storelv, diretor financeiro [email protected]

