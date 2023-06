Comunicado do Business Wire :Aleph Farms

Aleph Farms, uma empresa de agricultura celular que projeta novas maneiras de cultivar produtos animais de qualidade, anunciou hoje que o Chef Marcus Samuelsson está se juntando à empresa como investidor, consultor culinário e parceiro de lançamento. Durante grande parte de sua ascensão à fama como chef famoso por trás de 13 restaurantes ao redor do mundo, autor de best-sellers do New York Times e personalidade da TV, Samuelsson tem usado sua experiência única para elevar a diversidade no mundo da culinária. Como parte dessa designação, ele trabalhará em estreita colaboração com a Aleph Farms à medida que se aproxima a comercialização de Aleph Cuts, os primeiros bifes cultivados do mundo, oferecendo uma nova visão do bife.

Marcus Samuelsson x Didier Toubia (Crédito: Noi Einav)

"A Aleph Farms constrói parcerias com base em valores compartilhados. Como nós, o chef Marcus acredita em causar um impacto positivo em nossos sistemas alimentares com criatividade, coragem e cuidado", disse Didier Toubia, CEO e cofundador da Aleph Farms. "Com sua vasta experiência e foco na criação de uma culinária acessível e inclusiva, as percepções e conhecimentos de Marcus são perfeitamente adequados para desenvolver e promover Aleph Cuts para um público global mais amplo. Além disso, sua reputação de celebrar culturas alimentares que adotam ingredientes de alta qualidade se alinha com nossa abordagem local para promover a segurança alimentar de maneiras que podem gerar amplos benefícios sociais, econômicos e ambientais".

Em sua atuação na Aleph Farms, Samuelsson assessorará a empresa com uma função relacionada à culinária, incluindo desenvolvimento de produtos e estratégias de entrada no mercado. Ele também investiu na empresa. O chef Marcus trabalhará em estreita colaboração com a Aleph Farms ao levar Aleph Cuts para Singapura e Israel no final deste ano e para os Estados Unidos no próximo ano, após receber aprovações regulatórias.

"É essencial buscarmos novas formas de alimentar nosso planeta de maneira sustentável, por isso me senti atraído pela missão da Aleph Farms e por fazer parte, tanto como chef quanto como investidor, da tarefa de levar deliciosas carnes cultivadas para a mesa", disse Samuelsson. "No momento, é um movimento pioneiro e acho que se tornará mais importante e cada vez mais comum em nossas vidas. O que antes parecia futurista, como carros elétricos, logo se tornará familiar. Este é um momento revolucionário no setor para investir no futuro, e estou animado em fazer parceria com uma empresa inovadora como a Aleph Farms".

Em sua carreira, Samuelsson ganhou oito prêmios James Beard Foundation como chef, autor e personalidade de TV, inclusive por apresentar No Passport Requiredna PBS. Ele apareceu como um Iron Chef no sucesso da Netflix Iron Chef: Em Busca de uma Lenda. Seus restaurantes em todo o mundo incluem Red Rooster Harlem (Cidade de Nova York) e Red Rooster Overtown (Miami), MARCUS Montreal, Marcus B&P em Newark, Streetbird no Yankee Stadium, Marcus no Baha Mar Fish + Chop House nas Bahamas, o recém-inaugurado Hav & Mar em Chelsea (Cidade de Nova York) e Marcus Bar and Grille em Atlanta. Como um filantropo comprometido, Samuelsson é copresidente do Programa Careers Through Culinary Arts (C-CAP), que ajuda jovens carentes, e converteu o Red Rooster Harlem e o Red Rooster Overtown em cozinhas comunitárias durante a pandemia da COVID-19 em parceria com a World Central Kitchen.

A Aleph Farms está trabalhando em estreita colaboração com agências reguladoras em todo o mundo enquanto se prepara para o lançamento comercial de seu primeiro produto sob a marca Aleph Cuts, o Petit Steak, cultivado a partir de células não modificadas de uma vaca premium Black Angus. Como em todos os seus produtos, não há abate envolvido na produção; em vez disso, a partir de um único óvulo fertilizado, a Aleph Farms pode cultivar milhares de toneladas de carne cultivada, servindo como parte de uma transição justa e inclusiva para sistemas alimentares sustentáveis e seguros. A empresa também tem uma abordagem "Whole Animal" (Animal Inteiro) pela qual planeja produzir diferentes cortes de carne, bem como outros produtos baseados em células animais, como colágeno cultivado, por meio de recursos proprietários adicionais.

Sobre a Aleph Farms

A Aleph Farms é uma empresa de agricultura celular com sede em Israel, ativa no espaço de tecnologia de alimentos. Ela projeta novas maneiras de cultivar produtos de origem animal de qualidade que melhoram a sustentabilidade, a segurança alimentar e o bem-estar animal em nossos sistemas alimentares. Fundada em 2017, a empresa apresentou o primeiro bife de corte fino cultivado do mundo em 2018, o primeiro bife de lombo cultivado do mundo em 2021 e o colágeno cultivado em 2022. Sob sua marca de produtos Aleph Cuts, a empresa lançará seu primeiro produto, o Petit Steak, produzido a partir de células não modificadas de uma vaca premium Black Angus. Por suas contribuições para a liderança climática, incluindo um compromisso de neutralidade de carbono feito em 2020, recebeu os principais elogios do Fórum Econômico Mundial e das Nações Unidas.

