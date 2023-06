Cinquenta pessoas são detidas em incidentes após jogo entre Boca Juniors e Colo Colo pela Libertadores

A polícia de Buenos Aires informou que 50 pessoas foram detidas na madrugada desta quarta-feira (7) após incidentes entre torcedores de Boca Juniors e Colo Colo, que se enfrentaram em La Bombonera pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Os torcedores das duas equipes entraram em confronto após a partida, que terminou com a vitória do Boca por 1 a 0, nos arredores do estádio e em frente ao Obelisco, no centro da capital argentina.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital de Buenos Aires.

Antes do jogo, houve correria e brigas quando um grupo de torcedores foi impedido de entrar no estádio por estar com ingressos falsos, segundo a imprensa local.

Com a vitória, o Boca Juniors selou a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Já o Colo Colo vai para a última rodada precisando vencer o Deportivo Pereira para conseguir a segunda vaga do Grupo F.

