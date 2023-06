Wall Street recupera impulso e fecha com leve alta

A bolsa de Nova York fechou em leve alta nesta terça-feira (6), após o recuo de segunda que veio na esteira de uma semana forte, coroada com bons dados de emprego nos EUA.

O índice Dow Jones Industrial registrou ganhos de 0,03%, para 33.573,28 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,36% (13.276,42) e o índice ampliado S&P 500, 0,24%, com 4.283,85 pontos, seu máximo em 2023.

"Tivemos um grande salto de 600 para 700 pontos no Dow Jones na sexta, depois do dado sobre emprego nos Estados Unidos", lembrou Hugh Johnson, de Hugh Johnson Economics.

"Agora tomamos fôlego porque, aos olhos de alguns investidores, este salto foi um pouco exagerado", comentou o analista.

Os dados de emprego foram positivos, com um forte volume de contratações (339.000), mas também houve moderação no aumento do salário por hora, um dado favorável na luta contra a inflação.

O mercado continua atento à divulgação do índice de inflação, que será conhecido na próxima semana, antes da reunião de política monetária de junho do Fed, segundo Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

O consenso é que o banco central fará uma pausa nos aumentos dos juros na próxima reunião, prevista para os dias 13 e 14 de junho.

O lado negativo da jornada seguiu com as empresas ligadas às criptomoedas, abaladas após a denúncia na Justiça contra a Binance, a maior corretora dessas divisas no mundo, na segunda-feira, por parte da SEC, o órgão regulador da bolsa americana, que acusa a empresa de infringir as regras. Hoje foi a vez de a SEC se voltar para a Coinbase.

Isso "explodiu como uma bomba", comentou Patrick O'Hare. Os papéis da Coinbase no Nasdaq desabaram 12,09%, a 51,61 dólares.

