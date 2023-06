Tottenham anuncia Ange Postecoglou como novo técnico

O Tottenham anunciou o australiano de origem grega Ange Posteclglou como seu novo técnico nesta terça-feira (6), dando fim a uma longa busca por um substituto para o italiano Antonio Conte.

Postegoglou, de 57 anos, chega a Londres depois de conquistar três títulos com o Celtic nesta temporada (Campeonato Escocês, Copa da Escócia e Copa da Liga).

Conte deixou o clube inglês "em comum acordo" no final de março. De lá para cá, Cristian Stellini e depois Ryan Mason comandaram a equipe interinamente.

"Ange traz uma mentalidade positiva e um estilo de jogo rápido e de ataque", declarou o presidente do Tottenham, Daniel Levy, citado em um comunicado do clube.

"Ele tem um forte histórico de desenvolvimento de jogadores e entende a importância do vínculo com a academia, tudo o que é importante para o nosso clube", acrescentou Levy.

"Estamos ansiosos para ter Ange conosco enquanto nos preparamos para a próxima temporada", completou o dirigente.

Eu sua busca por um novo treinador, o Tottenham tentou contratar o holandês Arne Slot, do Feyenoord, e o ex-técnico do Bayern de Munique Julian Nagelsmann, mas as negociações não avançaram.

Postegoglou caiu nas graças dos torcedores do Celtic não só pelos títulos (cinco em duas temporadas), mas também por seu estilo de futebol ofensivo.

"Foi uma honra ser treinador do Celtic e, durante estes dois anos, dei tudo o que tinha para dar alegrias aos nossos torcedores", declarou o treinador em um comunicado publicado nesta terça-feira pelo clube escocês.

Postegoglou vai assumir o Tottenham oficialmente no dia 1º de julho. Em Londres, ele terá um desafio maior: devolver os 'Spurs' ao 'Top 4' do Campeonato Inglês, depois do decepcionante oitavo lugar nesta temporada, que deixou a equipe fora das copas europeias pela primeira vez desde 2009.

