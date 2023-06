Terremoto deixa quatro mortos e dezenas de feridos no Haiti

Um terremoto deixou quatro mortos e 36 feridos nesta terça-feira (6) no oeste do Haiti, informou a Defesa Civil do empobrecido país caribenho.

O terremoto, de magnitude 4,9, ocorreu no departamento isolado de Grand'Anse, quase 300 km a oeste da capital, Porto Príncipe, a uma profundidade relativamente baixa de 10 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

"Três dos mortos são da mesma família e foram vítimas do desabamento de sua casa", informou à AFP Christine Monquele, chefe da Defesa Civil em Grand'Anse. Outras 36 pessoas ficaram feridas.

"Estamos profundamente entristecidos devido à perda de vidas, à destruição de propriedades e ao sofrimento do povo haitiano causado pelo terremoto", disse em Nova York Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres.

O terremoto ocorre dias depois de tempestades atingirem o Haiti, país mais pobre do hemisfério ocidental, deixando 42 mortos e 11 desaparecidos, segundo a Defesa Civil.

"A ONU está pronta para trabalhar com as autoridades haitianas e outros parceiros a fim de ajudar a aliviar o sofrimento dos necessitados causado pelo terremoto e, certamente, pelo outro desastre natural que são as inundações e os deslizamentos de terra a que assistimos nos últimos dias", ressaltou Dujarric.

O porta-voz acrescentou que o Programa Mundial de Alimentos (PMA) está preparado para distribuir cerca de 350 mil refeições e outros tipos de ajuda alimentar aos necessitados. Mas a insegurança contínua e os danos às estradas "dificultam os esforços de socorro", acrescentou, referindo-se, em parte, à violência crescente das gangues no país.

O terremoto começou pouco depois das 6h de Brasília, na costa da península sudoeste do país, atingido regularmente por este tipo de fenômeno.

