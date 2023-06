Rússia anuncia 71 de seus soldados mortos em ataques da Ucrânia

O Exército russo afirmou, nesta terça-feira (6), que 71 de seus soldados morreram em operações para repelir ataques ucranianos nas linhas de frente nos últimos três dias, um anúncio incomum por parte de Moscou.

"Nos últimos três dias, o regime ucraniano lançou a ofensiva que vinha prometendo há muito tempo em vários setores do front", explicou o ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, destacando que, "no total, 71 soldados morreram, e 210 ficaram feridos".

Na segunda-feira, a Rússia disse ter repelido uma "ofensiva em larga escala", enquanto a Ucrânia reivindicou êxitos dentro e ao redor da cidade de Bakhmut, ao leste do país.

Essas alegações contraditórias surgem quando uma grande contraofensiva de Kiev ainda deve tentar retomar os territórios ocupados pela Rússia no sul e no leste do país.

Kiev disse que não haveria anúncio do início da contraofensiva.

Em seu comunicado nesta terça-feira, Shoigu afirmou que as forças ucranianas tentaram atacar em cinco direções diferentes no domingo, e em sete, na segunda-feira.

"O inimigo não alcançou seus objetivos, mas sofreu perdas significativas", disse o ministro da Defesa russo.

