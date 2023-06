Rei Charles III conclui sua visita à Transilvânia

O rei Charles III concluiu nesta terça-feira (6) sua visita à Transilvânia em um encontro com habitantes locais, percorrendo a pitoresca região romena, em sua primeira viagem ao exterior após ser coroado.

No vilarejo de Viscri, o rei apertou as mãos e conversou com moradores que lhe ofereceram livros, alguns de Shakespeare. Em seguida, visitou a famosa casa azul que comprou em 2006, hoje transformada em um pequeno museu dedicado à botânica, uma de suas paixões.

"A Romênia tem feito muito para o meio ambiente", disse Radu Marinovici, de 75 anos, originário de um vilarejo vizinho.

"É uma surpresa que nos visite tão rápido depois de sua coroação, porém, ele tem um relação forte com a Romênia, onde encontra tranquilidade e descanso", afirmou.

O rei, que estava sem a esposa Camilla, é muito admirado nessa região.

Ele desembarcou na sexta-feira em Bucareste, onde foi recebido pelo presidente Klaus Iohannis, e depois seguiu para a Transilvânia. Passou o fim de semana em sua propriedade em Valea Zalanului, a 100 km de distância, onde fez caminhadas e piqueniques com os locais.

O soberano acredita ser parente distante de um príncipe do século XV, conhecido como Vlad, o Empalador, que inspirou o personagem conde Drácula. Por isso, o britânico afirma ter "a Transilvânia no sangue".

Após descobrir a região em 1998, este entusiasta ambiental se tornou um fervoroso protetor desses vilarejos fundados no século XII por colonos saxões.

