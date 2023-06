Reduzido o alerta por atividade do vulcão Popocatépetl no México

O nível de alerta do vulcão Popocatépetl, localizado no centro do México, foi reduzido nesta terça-feira (6), devido à diminuição de sua atividade após as intensas explosões registradas em maio, informaram as autoridades.

O alerta foi reduzido para amarelo fase 2, depois de ter sido aumentado, em 22 de maio, para amarelo fase 3, um antes do vermelho, de alta periculosidade, informou o Centro Nacional de Prevenção de Desastres (Cenapred).

"A atividade apresentou leve redução em alguns parâmetros [...] com algumas emissões de baixo conteúdo de cinzas e a expulsão de fragmentos incandescentes de menor volume, associados a alguns episódios de tremor de amplitude de baixa a moderada, bem como explosões menores esporádicas", detalhou a instituição em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também "diminuiu a frequência e a intensidade das exalações e o número de sismos vulcano-tectônicos registrados", acrescentou.

A montanha, com 5.452 metros de altitude, registrou explosões de leves a moderadas, com emissão de fragmentos em torno da cratera e grande quantidade de cinzas na noite de 19 de maio.

No dia seguinte, a atividade levou à suspensão por algumas horas das operações dos dois aeroportos que atendem a Cidade do México e o estado de Puebla.

As autoridades também prepararam abrigos caso fosse necessário evacuar as milhares de pessoas que moram em povoados próximos à montanha.

Cerca de 25 milhões de pessoas moram em um raio de 100 km ao redor do vulcão, que entrou em atividade em 1994 após quase setenta anos adormecido.

As cinzas atingiram a Cidade do México, embora em quantidade muito menor do que em 1997, quando em questão de dias 400 toneladas se acumularam apenas no centro da cidade.

sem/axm/ll/mvv/rpr