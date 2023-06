Papa Francisco passa por exames médicos em hospital de Roma

O papa foi obrigado a ter um dia sem agenda no fim de maio devido a um episódio de febre, que o secretário de Estado do Vaticano atribuiu ao cansaço

O papa Francisco, de 86 anos, passou por exames médicos de rotina nesta terça-feira, 6, no hospital Gemelli de Roma, informou a imprensa italiana.

O pontífice argentino chegou às 10h40 (5h40 de Brasília) ao centro médico, onde foi atendido no fim de março para tratar uma infecção respiratória, de acordo com as agências de notícias Ansa e AGI.

Ele deixou o hospital às 11h20 (6h20 de Brasília) e seguiu para a residência de Santa Marta, onde mora no Vaticano, informou a Ansa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionados pela AFP, nem o Vaticano nem o hospital confirmaram a informação de maneira imediata.

O papa foi obrigado a ter um dia sem agenda no fim de maio devido a um episódio de febre, que o secretário de Estado do Vaticano atribuiu ao cansaço.

O pontífice não tem audiências públicas programadas para as terças-feiras. A audiência geral de quarta-feira no Vaticano foi confirmada, de acordo com agenda oficial.

O jornal 'Repubblica', que citou uma fonte da Santa Sé, afirmou que os exames desta terça-feira estavam programados.

Em março, o Vaticano anunciou que o papa estava no mesmo hospital para exames já agendados, antes de admitir que Francisco estava com dificuldades respiratórias e que tinha uma infecção que exigia tratamento com antibiótico.

Ele foi diagnosticado com bronquite e permaneceu no hospital durante três noites, antes de retornar ao Vaticano para presidir as cerimônias da Páscoa.

Ao ser questionado sobre como estava no momento da alta, o papa respondeu, com um grande sorriso: "Ainda estou vivo".

Francisco, que é o líder dos 1,3 bilhão de católicos do mundo desde 2013, enfrentou vários problemas de saúde no ano passado.

Ele sente dores persistentes no joelho direito, assim como ciática, e sua hospitalização por bronquite provocou uma grande preocupação.

O papa declarou há duas semanas, em uma entrevista ao canal Telemundo, que a "pneumonia" foi tratada "a tempo".

"Se tivéssemos esperado mais algumas horas, teria sido mais grave", comentou.

Ao falar sobre as dores no joelho que o obrigam a usar uma cadeira de rodas ou a caminhar com a ajuda de uma bengala, Francisco disse estava "muito melhor".

"Já consigo caminhar, o joelho está melhorando. Em alguns dias é mais doloroso, como hoje, e em outros dias não. Mas é parte do desenvolvimento", explicou.

Apesar dos problemas de saúde, Francisco mantém a rotina de viagens. O próximo destino previsto é Lisboa (Portugal), de 2 a 6 de agosto, para acompanhar a Jornada Mundial da Juventude.

O pontífice, no entanto, reconheceu em julho de 2022, que precisava desacelerar. "Na minha idade e com esta limitação (referência aos problemas no joelho), tenho que me cuidar um pouco para poder servir à Igreja", declarou.

O estado de saúde do pontífice argentino provoca com frequência especulações sobre uma eventual renúncia e a respeito de sua sucessão.

Francisco já declarou em várias oportunidades que cogitaria renunciar, como fez o antecessor Bento XVI, falecido em dezembro, em caso de estado grave de saúde, mas recentemente afirmou que a ideia não estava em seus planos.