Papa Francisco hospitalizado para exames médicos

O papa Francisco seguiu nesta terça-feira para um hospital de Roma para exames médicos, informaram as agências de notícias italianas, apenas dois meses após uma internação devido a uma bronquite.

O pontífice, de 86 anos, entrou na unidade geriátrica do hospital Gemelli, onde foi atendido em março por uma bronquite e em 26 de maio por uma febre, às 10H40 (5H40 de Brasília), de acordo com as agências ANSA e AGI.

Questionados pela AFP, nem o Vaticano nem o hospital confirmaram a informação de maneira imediata.

Em março, o Vaticano anunciou que o papa estava no hospital para exames já agendados, antes de admitir que Francisco estava com dificuldades respiratórias e que tinha uma infecção que exigia tratamento com antibiótico.

O papa declarou há duas semanas, em uma entrevista ao canal Telemundo, que a "pneumonia" foi tratada "a tempo".

"Se tivéssemos esperado mais algumas horas, teria sido mais grave", comentou.

Ao falar sobre as dores no joelho que o obrigam a usar uma cadeira de rodas ou a caminhar com a ajuda de uma bengala, Francisco disse estava "muito melhor".

"Já consigo caminhar, o joelho está melhorando. Em alguns dias é mais doloroso, como hoje, e em outros dias não. Mas é parte do desenvolvimento", explicou.

O estado de saúde do pontífice argentino, eleito como líder da Igreja Católica em 2013, provoca com frequência especulações sobre uma eventual renúncia e a respeito de sua sucessão.

Francisco já declarou em várias oportunidades que cogitaria renunciar, como fez o antecessor Bento XVI, falecido em dezembro, em caso de estado grave de saúde, mas recentemente afirmou que a ideia não estava em seus planos.

