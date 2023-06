Papa Francisco hospitalizado para exames médicos (agências italianas)

O papa Francisco seguiu nesta terça-feira para um hospital de Roma para exames médicos, informaram as agências de notícias italianas, apenas dois meses após uma internação devido a uma bronquite.

O pontífice, de 86 anos, entrou na unidade geriátrica do hospital Gemelli às 10H40 (5H40 de Brasília), de acordo com as agências ANSA e AGI. Questionados pela AFP, nem o Vaticano nem o hospital confirmaram a informação de maneira imediata.

ide/mar/zm/fp