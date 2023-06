Kosovo aceita repetir eleições locais que levaram a confrontos

A ministra das Relações Exteriores do Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, declarou nesta terça-feira (6) que seu país está aberto a repetir as eleições em quatro municípios do norte, onde a recente tomada de posse de prefeitos kosovar-albaneses provocou violentos protestos da minoria sérvia.

"Estamos abertos a novas eleições nestes quatro municípios", disse a ministra, durante uma visita a Praga.

Os sérvios, que são maioria na parte norte do Kosovo, boicotaram as eleições municipais de abril em quatro cidades da região. Isso resultou na vitória de prefeitos kosovo-albaneses, em um pleito com uma participação inferior a 3,5%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da baixa participação, os prefeitos eleitos tomaram posse no final de maio, o que gerou protestos dos sérvios. Eles consideram "ilegítimos" os políticos eleitos em abril.

Nos protestos, há uma semana, pelo menos 80 pessoas ficaram feridas, incluindo cerca de 30 soldados da Força Internacional para Kosovo (KFOR).

Grande parte da comunidade internacional atribuiu a responsabilidade pela tensão às autoridades kosovares.

Na quinta-feira passada, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, pediram à presidente kosovar, Vjosa Osmani, a organização de novas eleições nos quatro municípios para sair da crise, insistindo em que a participação dos sérvios deve ser garantida.

Kosovo proclamou sua independência da Sérvia, unilateralmente, em 2008. A secessão nunca foi reconhecida por Belgrado.

frj/bo/avl/zm/tt/aa