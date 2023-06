Juiz suspende veto a tratamentos para menores trans na Flórida

Um juiz suspendeu nesta terça-feira (6) parte de uma lei aprovada na Flórida que, entre outras medidas, proíbe médicos e demais profissionais de saúde de administrar tratamentos de redesignação sexual a menores de 18 anos.

Robert L. Hinkle, de um tribunal federal do distrito norte da Flórida, determinou que três menores transgênero podem receber bloqueadores de puberdade, como resultado de uma ação movida por seus pais contra as autoridades do estado. Este tratamento é um dos mais comuns para a disforia de gênero - sensação de angústia que as pessoas podem sentir quando sua identidade de gênero difere de seu sexo biológico.

Hinkle escreveu em sua decisão que o tratamento da disforia envolve cuidados psicológicos, bloqueadores de puberdade e outras terapias hormonais. "A identidade de gênero é real", acrescentou. "A Flórida aprovou uma lei e regulamentos que proíbem estes tratamentos, mesmo quando são medicamente apropriados."

A decisão judicial não afeta outras medidas da lei, assinada em maio pelo governador Ron DeSantis, como a proibição de intervenções cirúrgicas de redesignação sexual em menores ou qualquer financiamento público para tratamentos contra a disforia de gênero.

Restringir estes tipos de cuidados se tornou uma das novas batalhas políticas da direita americana. Uma dúzia de estados controlados por republicanos aprovaram leis semelhantes à da Flórida nos últimos meses.

