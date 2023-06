Irã reabre embaixada na Arábia Saudita após sete anos de ruptura diplomática

O Irã reabriu sua embaixada na Arábia Saudita nesta terça-feira (6), na esteira do acordo alcançado em março entre os dois países para retomar as relações diplomáticas, sete anos depois de sua ruptura.

A monarquia do Golfo rompeu relações com a República Islâmica em 2016, depois que manifestantes iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas em protesto contra a execução de um influente clérigo xiita.

A reconciliação entre esses dois pesos-pesados do Oriente Médio foi selada em um acordo fechado em 10 de março, com mediação da China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A abertura se deu com uma cerimônia oficial nesta terça nas instalações da embaixada no bairro diplomático de Riade, observou um jornalista da AFP no local.

Estiveram presentes o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Alireza Bigdeli; o encarregado de negócios Hasan Zarnegar; e o diretor de assuntos consulares do Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Ali al Yussef.

Segundo a imprensa iraniana, a missão diplomática de Teerã será liderada por Alireza Enayati, que ocupou o cargo de vice-chanceler e de embaixador no Kuwait.

A Arábia Saudita ainda não anunciou a data de reabertura da sua embaixada, nem o nome de seu futuro representante.

rs/saa/pc/mb/tt/mvv