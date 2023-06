Irã apresenta míssil hipersônico

A Guarda Revolucionária do Irã apresentou nesta terça-feira (6) um míssil balístico hipersônico, em um evento que contou com a presença do presidente Ebrahim Raisi.

"O míssil hipersônico Fattah, a conquista mais recente da força aeroespacial da Guarda Revolucionária, foi apresentado na presença do presidente Ebrahim Raisi", anunciou a televisão estatal.

A agência oficial Irna divulgou imagens da cerimônia, que aconteceu em um local fechado que não foi revelado. Várias autoridades militares estavam no evento, incluindo o comandante da Guarda, general Hossein Salami.

"O alcance do míssil Fattah é de 1.400 km e sua velocidade antes de atingir o alvo é de entre 13 e 15 vezes a velocidade do som", destacou a agência Irna.

Em novembro, a república islâmica anunciou a fabricação do míssil, o que provocou preocupação da Agência Internacional de Enertia Atômica (AIEA) a respeito do programa nuclear iraniano.

O diretor da AIEA, Rafael Grossi, afirmou que o anúncio não deve influenciar, a princípio, as negociações sobre o programa nuclear do Irã, que estão paralisadas desde 2022 e nas quais as potências ocidentais desejam garantir que o programa não tem uma dimensão nuclear militar.

Os mísseis hipersônicos voam em uma trajetória baixa na atmosfera, o que dificulta sua interceptação.

Rússia, Coreia do Norte e Estados Unidos anunciaram em 2021 que testaram este tipo de míssil.

A Rússia assumiu a liderança ao anunciar, em março de 2022, o uso de mísseis hipersônicos Kinzhal na guerra da Ucrânia, poucas semanas depois de iniciar a invasão em 24 de fevereiro.

