Fortaleza perde em visita ao Estudiantes de Mérida (1-0) mas lidera Grupo H da Sul-Americana

O Fortaleza perdeu sua invencibilidade na Copa Sul-Americana-2023 ao ser derrotado pelo Estudiantes de Mérida, da Venezuela, por 1 a 0, nesta terça-feira (6), e vai precisar esperar mais um pouco para garantir sua classificação na próxima fase.

Com um golaço, o panamenho Ervin Zorrilla garantiu a primeira vitória do time venezuelano no Grupo H depois de quatro derrotas consecutivas e 13 gols sofridos.

Após um passe certeiro de Marcel Guaramato, o atacante panamenho entrou na área em velocidade e finalizou por cima da zaga. Dudu Cearense ainda tentou afastar a bola em cima da linha, mas sem sucesso.

No primeiro turno, pela terceira rodada, o time brasileiro comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda havia goleado os venezuelanos por 6 a 1.

Apesar desta derrota no Estadio Metropolitano de Mérida, o Fortaleza segue na liderança da chave com 12 pontos, seguido por Palestino (7 pontos) e San Lorenzo (4), que se enfrentam na quinta-feira. O Estudiantes de Mérida é o lanterna com os três primeiros pontos conquistados nesta terça.

Uma vitória do time argentino ou um empate garante ao tricolor cearense a classificação para a próxima fase.

--- Ficha Técnica ---

Local: Estadio Metropolitano de Mérida (Mérida)

Árbitro: John Hinestroza (COL)

Gol:

Estudiantes de Mérida: Zorrilla (62')

Cartões amarelos:

Estudiantes de Mérida: Martinez (10'), Doldán (46'), Canelon (48'), Paredes Jaspe (77'), Pena (83'), Paez (90+2')

Fortaleza: Dudu (90+1)

Escalações:

Estudiantes de Mérida: Beycker Velásquez - Marcel Guaramato, Alexis Doldán, Devinson Martinez, Javier Alejandro Marquez Torres - Nestor Canelon (Wilfredo Pena 58), Jorge Páez (Christian Flores 88), Aaron Rogriguez (Wilken Ramirez 70'), Jesús Gómez (Ayrton Paez 58) - Ervin Zorrilla (Rafael Castrillo 88), Junior Jose Paredes Jaspe. Técnico: Franklin Lucena.

Fortaleza: João Ricardo - Dudu, Marcelo, Titi, Yago Pikachu - Lucas Crispim, Vinicius (Tomas Pochettino 64'), José Welison (Hércules 80'), Calebe (Amorim 72), Lucas Sasha (Lucero 63') - Silvio Romero (Thiago Galhardo 63'). Técnico: Juan Vojvoda.

