Fluminense visita River em busca de vaga nas oitavas da Libertadores

O Fluminense, a um passo de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América-2023, visita, nesta quarta-feira (7), o argentino River Plate, que está sob pressão, com apenas uma vitória em quatro partidas.

Após a quinta rodada do Grupo D o tricolor carioca lidera com 9 pontos. Uma vitória garantirá a classificação para as oitavas de final e até um empate poderá ser útil. Atrás dele estão o boliviano The Strongest (com 6 pontos), o peruano Sporting Cristal e o River (ambos com 4). O clube de Buenos Aires está na lanterna devido ao saldo de gols inferior.

Para surpresa geral, o "Millonario" não tem mais margem de erro e tem a obrigação de vencer para não depender do outro duelo desta quarta entre The Strongest e Sporting Cristal, já que um empate diante do Fluminense e uma vitória da equipe boliviana o deixará sem chances de seguir na Libertadores, faltando uma rodada para o fim da fase de grupos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O River ainda depende de si, mas precisa vencer para evitar se despedir precocemente do grande objetivo da temporada e sofrer uma eliminação com consequências imprevisíveis, bem diferente de sua excelente situação no campeonato argentino, que lidera com folga.

A equipe comandada por Martín Demichelis chega ao confronto contra o time carioca em clima de tensão após a tragédia de sábado no estádio Monumental, quando um torcedor morreu ao cair da arquibancada, o que levou à suspensão da partida contra o Defensa y Justicia.

Já o Fluminense chega embalado depois de derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste domingo, pela nona rodada do Brasileirão, no qual ocupa a sexta colocação, cinco pontos atrás do líder Botafogo.

Mas o técnico Fernando Diniz não tem total clareza sobre o time que vai entrar em campo devido às lesões sofridas pelo lateral Marcelo, que quase foi descartado para a viagem a Buenos Aires, enquanto Keno e Nino serão avaliados para saber se estarão em condições.

"O jogo contra o River vai ser decisivo, diferente do Maracanã [em que o Fluminense goleou por 5 a 1]. Vai ser muito intenso, porque o River joga em sua casa, um jogo de ida e volta. Estamos muito bem. Foi importante vencer o Bragantino e chegar com tudo para a partida no Monumental", comentou Germán Cano, atacante argentino do Fluminense.

A partida será disputada a partir das 21h00 (horário de Brasília), com arbitragem do colombiano Wilmar Roldán.

Prováveis escalações:

River: Franco Armani - Andrés Herrera, Paulo Díaz ou Robert Rojas, Leandro González Pirez e Milton Casco - Rodrigo Aliendro - Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández e Esequiel Barco - Miguel Borja e Lucas Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Nino, Manoel, Esquerdinha - André, Lima ou Matheus Martinelli e Ganso - Jhon Arias, Lelê ou Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Str/ls/ma/aam/rpr