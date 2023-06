Flórida admite que organizou voos de migrantes para Califórnia

As autoridades da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, confirmaram, nesta terça-feira (6), à AFP que organizaram os dois voos que levaram migrantes da fronteira sul do país, no Texas, até Sacramento, na Califórnia, na semana passada e na segunda-feira.

A Divisão de Gestão de Emergências da Flórida afirmou em comunicado que os dois grupos de migrantes embarcaram nesses voos de forma "voluntária" e que a empresa contratada para o transporte os deixou sob os cuidados da ONG Catholic Charities.

A agência da Flórida também enviou um vídeo no qual várias pessoas são vistas lendo documentos com uma caneta na mão, sorrindo para a câmera ou dizendo que foram bem tratadas.

No entanto, segundo a PICO California, um grupo dedicado a ajudar migrantes, eles concordaram em voar atraídos por ofertas de emprego.

Ron DeSantis, governador da Flórida e candidato à nomeação republicana para as eleições presidenciais de 2024, tem promovido há meses uma política rigorosa contra a imigração ilegal e culpa o presidente democrata, Joe Biden, por negligenciar a fronteira com o México.

Em fevereiro, ele aprovou uma lei que autoriza seu governo a transferir imigrantes em situação irregular para outro estado, mesmo que eles vivam fora da Flórida.

Mais de uma dezena de cidadãos da Colômbia e da Venezuela desembarcaram em Sacramento na sexta-feira, segundo a imprensa americana.

O segundo grupo, composto por cerca de 20 pessoas, a maioria venezuelanas, chegou três dias depois, de acordo com o The New York Times.

Sua chegada indignou o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom: "@RonDeSantis homem patético e insignificante, acusações de sequestro?", tuitou na segunda-feira.

A Divisão de Gestão de Emergências da Flórida respondeu nesta terça-feira.

"Para os prefeitos esquerdistas de El Paso (Texas) e Denver (Colorado), a realocação daqueles que cruzam ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos não é algo novo. Mas, de repente, quando a Flórida envia estrangeiros ilegais para uma cidade santuário, isso se torna detenção ilegal e sequestro", escreveu em seu comunicado.

Não é a primeira vez que as autoridades da Flórida transportam migrantes indocumentados da fronteira para um reduto democrata. Em setembro, enviaram 48 migrantes do Texas para a ilha de Martha's Vineyard, um local de férias muito apreciado pela alta sociedade americana, localizado no leste do país.

Segundo o Miami Herald, naquela ocasião, os imigrantes foram atraídos para os voos com falsas promessas de trabalho e oportunidades.

