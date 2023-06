Finlândia expulsará nove membros da embaixada russa por espionagem

A Finlândia anunciou, nesta terça-feira (6), que expulsará nove diplomatas que trabalham na embaixada russa em Helsinque por atuarem em atividades de "inteligência".

"A Finlândia expulsará nove pessoas que trabalham na embaixada russa e que realizaram atividades de inteligência", disse o governo em um comunicado.

A declaração foi divulgada após uma reunião entre o presidente Sauli Niinisto e a Comissão Ministerial de Política Externa e Segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As decisões são baseadas na avaliação do Serviço de Inteligência de Segurança da Finlândia" (SUPO), disse Marja Liivala, diretora-geral do Ministério das Relações Exteriores.

Segundo o SUPO, essas expulsões são "um grande revés para os serviços de inteligência russos na Finlândia", escreveu no Twitter.

As relações entre os dois vizinhos se deterioraram depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, o que levou a Finlândia a romper com décadas de não alinhamento militar e a apresentar a sua candidatura à Otan em maio de 2022, da qual se tornou membro oficial em abril.

Em maio, o ministro das Relações Exteriores finlandês, Pekka Haavisto, indicou que a Rússia congelou as contas bancárias da embaixada finlandesa em Moscou e do consulado em São Petersburgo no final de abril.

Esse congelamento coincide com o anúncio, pela empresa pública finlandesa Fortum, de que a Rússia assumiu o controle de sua subsidiária russa.

ehu-jll/pc/eg/mb/aa/mvv